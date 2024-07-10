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        Antalya'da ele geçirilen 5 bin 807 sahte parfüm imha edildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ele geçirdikleri 5 bin 807 sahte parfümü dozer yardımıyla imha etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:58
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        Antalya'da ele geçirilen 5 bin 807 sahte parfüm imha edildi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ele geçirdikleri 5 bin 807 sahte parfümü dozer yardımıyla imha etti.

        Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı.

        Halk sağlığını tehdit edebilecek, merdiven altı üretilen sahte parfüm satan kişilere yönelik çalışma yapan ekipler, 5 bin 807 şişe sahte parfüm ele geçirdi.

        El konulan sahte parfümler, dozerle ezilerek imha edildi.

        Ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği hatırlatılarak, denetimlerin süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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