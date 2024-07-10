Antalya'da ele geçirilen 5 bin 807 sahte parfüm imha edildi

Ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği hatırlatılarak, denetimlerin süreceği bildirildi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek, merdiven altı üretilen sahte parfüm satan kişilere yönelik çalışma yapan ekipler, 5 bin 807 şişe sahte parfüm ele geçirdi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ele geçirdikleri 5 bin 807 sahte parfümü dozer yardımıyla imha etti.

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