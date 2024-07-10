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        Alanyaspor'da futbolculara laktat testi uygulandı

        Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Corendon Alanyaspor'un oyuncuları, laktat testinden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:27
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        Alanyaspor'da futbolculara laktat testi uygulandı
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        Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Corendon Alanyaspor'un oyuncuları, laktat testinden geçti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabah başlayan ve gruplar halinde yapılan testler, yaklaşık bir saat sürdü.

        Alanyaspor takımı, hazırlıklarına bu akşam Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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