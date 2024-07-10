Alanyaspor'da futbolculara laktat testi uygulandı

Alanyaspor takımı, hazırlıklarına bu akşam Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabah başlayan ve gruplar halinde yapılan testler, yaklaşık bir saat sürdü.

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