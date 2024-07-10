Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki koylarda temizlik çalışması yapıldı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde her gün tatilcileri ağırlayan koylarda temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki koylarda temizlik çalışması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde her gün tatilcileri ağırlayan koylarda temizlik yapıldı.

        Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, turistik ilçedeki parklar, yol kenarları, pazar yerleri ve piknik alanlarının yanı sıra sahillerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Tatilcilerin yoğunlukla tercih ettiği sahillerde çalışma yürüten ekipler, Beldibi Gizli Koy, Çamyuva Kirpicik Koyu ve Çalış Tepesi Akvaryum Koyu'nda temizlik faaliyetlerini tamamladı.

        Görevliler, karadan ulaşımın olmadığı koylara tekneyle ulaşarak temizlik gerçekleştiriyor. Bazı koylara ulaşmak için de saatlerce ormanın içinden yürüyen ekipler, koyları çöplerden arındırıyor.

        Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serap Minta, yaptığı açıklamada, ulaşımın olmadığı koyların da temizliğini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Piknikçilere çöplerini doğaya atmamaları çağrısında bulunan Minta, "Çevremizi ve masmavi denizimizi temiz tutmalıyız. Bunun için vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Dün Bodrum bugün İzmir! İki ilçede alevler yükseldi!
        Dün Bodrum bugün İzmir! İki ilçede alevler yükseldi!
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        'İnsan sapanı'nın halatı kopunca havada asılı kaldı!
        'İnsan sapanı'nın halatı kopunca havada asılı kaldı!
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"

        Benzer Haberler

        Alanyaspor'da futbolculara laktat testi uygulandı
        Alanyaspor'da futbolculara laktat testi uygulandı
        Antalya'da ele geçirilen 5 bin 807 sahte parfüm imha edildi
        Antalya'da ele geçirilen 5 bin 807 sahte parfüm imha edildi
        Naldo'dan oğlu ve kayınpederinin ölümünden 10 yıl hapis alan alkollü sürücü...
        Naldo'dan oğlu ve kayınpederinin ölümünden 10 yıl hapis alan alkollü sürücü...
        Trafik kazasında oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo'dan açıklama:
        Trafik kazasında oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo'dan açıklama:
        Emniyet kemeri takılı olmayan cankurtaran, kazada camdan fırlayıp hayatını...
        Emniyet kemeri takılı olmayan cankurtaran, kazada camdan fırlayıp hayatını...
        (ÖZEL) Cimnastikte rota Paris, hedef olimpiyat finali
        (ÖZEL) Cimnastikte rota Paris, hedef olimpiyat finali