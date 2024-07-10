Antalya'da parkta bir kişi ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parkta bir kişi ölü bulundu.

Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede kimliği henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Tıp Morguna gönderildi.

Bu arada polis ekipleri, çevrede kan izlerine rastlarken, güvenlik kamerası kayıtlarından hayatını kaybeden kişinin 1 kişi ile kavga ettiğini belirledi. Polis, kavgaya karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.