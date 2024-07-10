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        Şampiyon Sude Akan'a kaymakamlıktan ödül

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü olan Sude Akan'a hediye çeki verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:05
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        Şampiyon Sude Akan'a kaymakamlıktan ödül
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        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü olan Sude Akan'a hediye çeki verdi.

        Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü olan Göynük Ortaokulu Öğrencisi ve 07 Kemer GS Kulübü sporcusu Sude Akan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Raziye Saka ve antrenörü Zehra Aslan ile Kaymakam Solmaz'ı ziyaret etti.

        Başarılarının devamını dileyen Solmaz, Akan'a başarılarından dolayı hediye çeki verdi.

        Solmaz, 20-21 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecek olan "Yıldızlar Judo Avrupa Şampiyonası"nda Türkiye'yi ve Kemer'i temsil edecek Akan'a başarılar diledi.

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