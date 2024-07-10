15 Temmuz'da Kemer'de etkinlikler düzenlenecek

Ayrıca yatlar Türk Bayraklı geçiş yapıp Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutulacak.

İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan anma etkinlikleri kapsamında futbol, basketbol ve badminton turnuvası gerçekleştirelecek.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kemer'de etkinlikler düzenlenecek.

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