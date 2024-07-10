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        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:11 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:11
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        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede öğleden sonra etkisini arttıran sağanak ve fırtına yaklaşık 1 saat sürdü.

        Sımandır ve Dereköy mahallelerinde etkili olan sağanakta yollar suyla doldu, bahçede meyve toplayan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

        Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve belediye personeli tarafından kurtarıldı.

        Olumsuz hava koşulları yüzünden istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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