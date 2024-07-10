Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra etkisini arttıran sağanak ve fırtına yaklaşık 1 saat sürdü.
Sımandır ve Dereköy mahallelerinde etkili olan sağanakta yollar suyla doldu, bahçede meyve toplayan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve belediye personeli tarafından kurtarıldı.
Olumsuz hava koşulları yüzünden istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü.
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