Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve belediye personeli tarafından kurtarıldı.

Sımandır ve Dereköy mahallelerinde etkili olan sağanakta yollar suyla doldu, bahçede meyve toplayan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

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