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        Alanya'da uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:07
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        Alanya'da uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

        Veli Erdemir'in (26) kullandığı 07 ACF 223 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

        Kazada, sürücü Erdemir ile araçtakiHalil Kara (24), Habibe Kara (32) ile Bartuğ Umut Köksal (2) yaralandı

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        . Halatlar yardımıyla aracının olduğu bölgeye inen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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