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        Balkanlar ve Toroslardaki Yörük kültürlerinin benzerlikleri üzerine bilimsel çalışma yapıldı

        Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, Anadolu'daki Yörükler ile Balkanlarda yaşayan Yörüklerin kilimler, heybeler ve dokumalarındaki motiflerin birebir benzediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:34
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        Balkanlar ve Toroslardaki Yörük kültürlerinin benzerlikleri üzerine bilimsel çalışma yapıldı
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        Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, Anadolu'daki Yörükler ile Balkanlarda yaşayan Yörüklerin kilimler, heybeler ve dokumalarındaki motiflerin birebir benzediğini belirtti.

        Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toros Dağları'nda konargöçerliğin son temsilcileri Sarıkeçili Yörüklerini 10 yıldır, Balkanlarda yaşayan Yörüklerin kültürlerini ise 5 yıldır araştırdığını söyledi.

        Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova'daki bazı Yörük köylerini periyodik olarak ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Anadolu'daki Yörük kültürünün vazgeçilmezi olan el sanatları, kilimler, heybeler, dokumalardaki motiflerin birebir benzerlerine Balkanlardaki Yörüklerin evlerinde rastladım. Yörük çoraplarındaki motifler, örgülerdeki desen ve sembollerin Anadolu Yörükleriyle aynı olduğunu belirledim. Anadolu kıyafet kültüründeki işlemeler, nakışlar bu ülkelerdeki köylerde de vardı. Balkanlardaki Yörükler kültürlerini yaşatmayı başarmışlar. Balkan topraklarında yoğun bir şekilde Türk kültürünün izlerini görmek mümkün. Balkanların birçok yerleşim yerinde Osmanlı'dan kalan camileri köprüleri ve mimari unsurları Balkanlarda bıraktık fakat geride bıraktığımız en önemli unsur insanımız."

        - Balkanlardaki Yörüklerin türkü ve manilerini kayıt altına alıyor

        Yörük köylerinde yaptığı araştırmalar kapsamında somut olmayan kültürel mirasları da araştırdığına dikkati çeken Eroğlu, "Bölgedeki yaşlıların söylediği türküleri, manileri de kayıt altına alıyorum. Evlenme ve ölüm adetlerini tek tek dinliyorum. İki kültürün benzerlikleriyle ilgili bilimsel yayınlar yaptım. El sanatları kültürünün tekrar ortaya çıkması ve Anadolu ile Balkanlardaki Yörüklerin kardeşlik bağının tekrar güçlenmesi amacıyla incelemelerimi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

        Bölgede yaptığı çalışmalardan dolayı Karadağ Rozaje Belediye Başkanlığınca "Türk sanatları tanıtım ödülüne" layık görüldüğünü belirten Eroğlu, "Bu ödül beni bu konuda araştırma yapmak için daha da motive etti. Araştırmalarıma destek veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile fakülte dekanımız Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

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