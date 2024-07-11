Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor Başkanı Boztepe, DÖSİAD'ın konuğu oldu

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (DÖSİAD) genişletilmiş üye toplantısında, hedeflerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor Başkanı Boztepe, DÖSİAD'ın konuğu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (DÖSİAD) genişletilmiş üye toplantısında, hedeflerini anlattı.

        Dernek binasında düzenlenen toplantıya, Boztepe'nin yanı sıra DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan ve İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Aslan da katıldı.

        Boztepe, kırmızı-beyazlı ekibin yapılanması hakkında bilgi vererek, takımın başına Alex De Souza gibi bir dünya yıldızını getirdiklerini hatırlattı.

        Transferler konusuna değinen Boztepe, "Elbette yıldız oyuncular getirmek isteriz. Ama bütçemize göre hareket edeceğiz. Örneğin Antalya'da yoğun Rus ve Ukrayna nüfusu var. Onları tribüne çekmek için neden o ülkeden bir futbolcu transfer edilmesin. Bu sezon hedefimiz tribünleri tıklım tıklım doldurmak." ifadesini kullandı.

        Gencer, Antalyaspor'un şehrin takımı olduğunu ve herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Daha önce Antalyaspor'da başkanlık yaptığını ve halen Antalyaspor Vakfı Başkanı olduğunu hatırlatan Gencer, "Antalyaspor'un başarısı için Vakıf, AŞ ve dernek olarak bir araya geliyor, fikirler üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Balkanlar ve Toroslardaki Yörük kültürlerinin benzerlikleri üzerine bilimse...
        Balkanlar ve Toroslardaki Yörük kültürlerinin benzerlikleri üzerine bilimse...
        Aynur'u boğarak öldüren erkek arkadaşına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Aynur'u boğarak öldüren erkek arkadaşına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Alanya'da uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı
        Alanya'da uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı
        Tezgahta halıya ilk düğüm, tarlada son dokunuş kadınlardan
        Tezgahta halıya ilk düğüm, tarlada son dokunuş kadınlardan
        Kangren olan safra kesesi son anda alınıp ölümden döndü, 2 hastaneden şikay...
        Kangren olan safra kesesi son anda alınıp ölümden döndü, 2 hastaneden şikay...
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu