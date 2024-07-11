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        ANFAŞ yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ'nin Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara'da bazı ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:49
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        ANFAŞ yönetimi Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ'nin Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara'da bazı ziyaretlerde bulundu.

        ANFAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Başkanvekili Fatih Kabadayı, Yönetim Kurulu üyesi Ziya Özden Tezgel'den oluşan heyet, önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti.

        Ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i de ziyaret eden heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yazar ile de görüştü.

        Ziyaretlerde, ANFAŞ Fuar Merkezi'nin ülkeye ve Antalya'ya sağladığı ekonomik katkılar anlatıldı, gelecek fuarlar konusunda yapılan planlamalar ve işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini hatırlatarak, ziyaretlerin önümüzdeki günlerde süreceğini belirtti.

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