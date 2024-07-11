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        Antalya'da arıtılan atık sular tarımda kullanılmaya başlandı

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Atıksu Arıtma Tesisi'nden alınan su, tarımda kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:55
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        Antalya'da arıtılan atık sular tarımda kullanılmaya başlandı
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Atıksu Arıtma Tesisi'nden alınan su, tarımda kullanılıyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan Beğiş Susuzu Mahallesi'nde hayata geçirilen Arıtma Suyuyla Tarımsal Sulama projesi tamamlandı.

        Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi'nden deşarj edilen arıtma su, Beğiş Ovası'ndaki 2 bin dekar araziye verildi.

        Atık suyun tarımda kullanılabilmesi için tesise filtrasyon ve dezenfeksiyon ünitesi yapılarak, ileri arıtması yapıldı. Tarımsal sulama kriterlerine uygun hale getirilen arıtma suyu, 16 kilometrelik boru hattıyla Beğiş Susuzu Ovası'na taşındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beğiş Susuzu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın, su olmadığından yıllarca sadece kuru tarım yapabildiklerini dile getirdi.

        Köyde 15 hane kaldığını dile getiren Yalçın, "Bölgemiz ilk defa suya kavuştu, ovamız bereketlendi. Şimdi çiftçilerimiz çeşitli aromatik bitkiler ve meyveler dikmeye başladı." ifadelerini kullandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisi Fatma Eyiler, bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, tesisden çıkan suyun tekrar tarımda kullanılmasının önemli olduğunu aktardı.

        Eyiler, şunları söyledi:

        "Çiftçilerin rahat sulama yapabilmeleri için 100 metre arayla vanalar yerleştirildi. 2 bin dekar arazi sulanıyor. Arazinin ilk defa suya kavuşmasıyla vatandaşlar yeni bahçeler yapıyor. Yağmurlama ve damla sulama sistemiyle bahçelerini suluyorlar. Her türlü meyve ve sebzeyi yetiştirebilir hatta seracılık bile yapabilecekler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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