Bakan Ersoy, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Gündoğmuş ve İbradı ilçelerine ziyarette bulundu.

Gündoğmuş Belediyesi'ne gelen Ersoy'u, Başkan Ali Gülen ile meclis üyeleri karşıladı.

Bakan Ersoy, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, ardından İbradı ilçesine geçerek belediye başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret etti.

Burada da belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Ersoy, daha sonra ilçeden ayrıldı.