Elmalı'da yüzme kursu düzenlendi

AntalyaBüyükşehir Belediyesi'nin Elmalı ilçesinde düzenlediği yüzme kursuna çocuklar ilgi gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elmalı'daki Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezindeki yüzme havuzunda açılan yüzme kursuna, çok sayıda çocuk katıldı.

Çocuklar sıcak havada hem serinleme hem de yüzmeyi öğrenme imkanı buluyor.

Çocuklar, çeşitli oyunlar ve aktivitelerle nefes kontrolü ve yüzme becerileri kazanıyor.