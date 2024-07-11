Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, yunusların gösterisini izledi.
Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yabancı turistler, yunus sürüsüyle karşılaştı.
Aniden ortaya çıkan altı yunus, tekneyle yarışmaya başladı.
Turistler, dakikalarca teknenin yanında yüzen yunusları izledi, alkışlayarak sevinç gösterisinde bulundu.
Yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.
Tekne kaptanı Turgay Meşe, yunus sürüsünün gösterisini cep telefonuyla kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.