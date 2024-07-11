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        Antalya'da parkta bir kişinin ölümüne ilişkin 1 zanlı yakalandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki parkta dün 1 kişinin ölümüne ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:51
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        Antalya'da parkta bir kişinin ölümüne ilişkin 1 zanlı yakalandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki parkta dün 1 kişinin ölümüne ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'nda üzerinde kan izleri bulunan Zafer Arpaç'ın şüpheli ölümü üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Z.Ö'yü bulunduğu evde yakaladı.

        Şüpheli Z.Ö. polis merkezindeki ifadesinde, "Parktaydım, telefonumu çaldığı düşüncesiyle onunla tartıştım. Tartışmamız büyüyerek kavgaya dönüştü ve olaylar yaşandı." dediği öğrenildi.

        Polisteki ifadesi tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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