Alanya'da içinde yemek yapıldığı sırada çıkan yangında minibüs hasar gördü
Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde yemek yapıldığı sırada yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde yemek yapıldığı sırada yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Gümüşgöze Mahallesi Kuru Dere mevkinde orman kesim alanında çalışan Bahri Erol, 07 HRP 68 plakalı minibüsün içinde yemek yaptığı sırada yangın çıktı.
Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazözün müdahale ettiği alevler, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Minibüsün tamamen yandığı olayda gözaltına alınan Erol, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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