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        Serik'te tuvalette unutulan para sahibine teslim edildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde içinde 4 bin 305 lira ile banka kartlarının olduğu çanta sahibi olan Hollandalı turiste ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:52
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        Serik'te tuvalette unutulan para sahibine teslim edildi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde içinde 4 bin 305 lira ile banka kartlarının olduğu çanta sahibi olan Hollandalı turiste ulaştırıldı.

        Belek Turizm Merkezinde bir kişi, umumi tuvalette, bulduğu çantayı Serik Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

        Çantada 4 bin 305 lira para, banka kartları, kimlik ve pasaportlar olduğunu tespit edildi. Pasaporttaki kimlik bilgilerinden çanta sahibinin Hollanda vatandaşı Yacine Kharmaze olduğunu belirlendi.

        Belek bölgesinde 5 yıldızlı bir otele tatil için gelen Kharmaze'nin konakladığı otel yönetimine ulaşan ekipler, çantayı sahibine ulaştırdı.

        Bir anlık dalgınlıkla çantasını tuvalette unutup gittiğini belirten Kharmaze, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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