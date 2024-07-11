Serik'te tuvalette unutulan para sahibine teslim edildi
Antalya'nın Serik ilçesinde içinde 4 bin 305 lira ile banka kartlarının olduğu çanta sahibi olan Hollandalı turiste ulaştırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde içinde 4 bin 305 lira ile banka kartlarının olduğu çanta sahibi olan Hollandalı turiste ulaştırıldı.
Belek Turizm Merkezinde bir kişi, umumi tuvalette, bulduğu çantayı Serik Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.
Çantada 4 bin 305 lira para, banka kartları, kimlik ve pasaportlar olduğunu tespit edildi. Pasaporttaki kimlik bilgilerinden çanta sahibinin Hollanda vatandaşı Yacine Kharmaze olduğunu belirlendi.
Belek bölgesinde 5 yıldızlı bir otele tatil için gelen Kharmaze'nin konakladığı otel yönetimine ulaşan ekipler, çantayı sahibine ulaştırdı.
Bir anlık dalgınlıkla çantasını tuvalette unutup gittiğini belirten Kharmaze, zabıta ekiplerine teşekkür etti.
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