Antalya'da inşa edilen "İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi"nin yol haritası masaya yatırılıyor

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı desteğiyle inşa edilen "İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi"nin yol haritasının konuşulduğu "Araştırma Vadisi'ne Doğru" çalıştayı başladı.

İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi'nin yol haritasının belirlenmesine ilişkin düzenlenen çalıştayların ilki, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Mor Salon'da gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çalıştaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana hedefledikleri projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Hedeflerinden birinin de üniversiteyi araştırma alanında daha yukarı taşımak olduğunu belirten Özkan, "Bunun için çok sağlam bir altyapısı olan laboratuvar gerekiyordu. Benim de bir bilim adamı, tıp doktoru ve kompozit doku nakli cerrahı olarak bazı fikirlerimiz vardı. Bu projeleri yöneticiliğim sırasında Cumhurbaşkanımıza açtık, çok beğendi ve hemen destekledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de hızlı bir şekilde İleri Sağlık Vadisi'nin çalışmalarına, inşaatına başladık." diye konuştu.

Bu kapsamdaki çalışmalarda geliştirilen anti interlökin-6 isimli ilacı tanıttıklarını hatırlatan Özkan, çok sayıda daha projeleri olduğunu vurguladı.