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        Antalya'da inşa edilen "İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi"nin yol haritası masaya yatırılıyor

        Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı desteğiyle inşa edilen "İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi"nin yol haritasının konuşulduğu "Araştırma Vadisi'ne Doğru" çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:12
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        Antalya'da inşa edilen "İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi"nin yol haritası masaya yatırılıyor
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        Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı desteğiyle inşa edilen "İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi"nin yol haritasının konuşulduğu "Araştırma Vadisi'ne Doğru" çalıştayı başladı.

        İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi'nin yol haritasının belirlenmesine ilişkin düzenlenen çalıştayların ilki, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Mor Salon'da gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çalıştaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana hedefledikleri projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

        Hedeflerinden birinin de üniversiteyi araştırma alanında daha yukarı taşımak olduğunu belirten Özkan, "Bunun için çok sağlam bir altyapısı olan laboratuvar gerekiyordu. Benim de bir bilim adamı, tıp doktoru ve kompozit doku nakli cerrahı olarak bazı fikirlerimiz vardı. Bu projeleri yöneticiliğim sırasında Cumhurbaşkanımıza açtık, çok beğendi ve hemen destekledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de hızlı bir şekilde İleri Sağlık Vadisi'nin çalışmalarına, inşaatına başladık." diye konuştu.

        Bu kapsamdaki çalışmalarda geliştirilen anti interlökin-6 isimli ilacı tanıttıklarını hatırlatan Özkan, çok sayıda daha projeleri olduğunu vurguladı.

        - "Hem bilime hem de ekonomiye katkımız olsun"

        Projenin asıl amacına ilişkin Özkan, "Biliyorsunuz ki salgında, savaşlarda siz kendi kendinize kalıyorsunuz. Kapılar birden kapanıyor. Elinizde ne varsa onu kullanıyorsunuz. O tür durumlarda iki stratejik endüstri var. Bir tanesi savunma, diğeri de sağlık. Bu anlamda kendimizin bir teknolojiye sahip olması ve normal zamanda bunu ihraç etmek çok kıymetli. Hakikaten çok ciddi para gelişlerinin olacağı bütçeler bunlar." ifadelerini kullandı.

        Özkan, proje çağrısında da önemli dönüşler aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bir proje çağrısına çıktık ve güzel dönüşler aldık. Örneğin yapay organ. İlaç kullanmak uzun dönemde ciddi bir komplikasyona neden olabiliyor, bunları ekarte edebilmek için yapay organ çok önemli. Aşılar, hem rutin hem de kanser aşıları. Kanser aşıları çok kıymetli çünkü olmadan tedavi oluyorsunuz. Yine ilaçlar hedeflerimiz arasında. Önemli olan konuşmak değil yapabilmek. En kısa zamanda da bunu yapıp Türkiye'ye iletmek istiyoruz ki hem bilime hem de ekonomiye katkımız olsun. Bu çalıştayda da orada kullanılacak en temel yöntemlerle ilgiliydi. Öğretim üyelerimiz, asistanlarımız ve araştırma görevlilerimiz katıldı. Detaylı bir şekilde metotlarla ilgili bilgi alışverişi, teorik ve pratik eğitimler yapılacak. "

        Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ve çok sayıda öğretim üyesi ile akademisyenin katıldığı ​​​​​​​çalıştay, yarın sona erecek.

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