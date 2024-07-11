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        Bakan Ersoy, Side Antik Kenti'nde incelemede bulundu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geleceğe Miras Projesi'nin ana kapsamlarından birisi de otellere hapsolmuş olan turistlerin otel dışına çıkması için vesile oluşturmak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:13
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        Bakan Ersoy, Side Antik Kenti'nde incelemede bulundu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geleceğe Miras Projesi'nin ana kapsamlarından birisi de otellere hapsolmuş olan turistlerin otel dışına çıkması için vesile oluşturmak." dedi.

        Bakan Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı'dan kazı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi alan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Geleceğe Miras Projesi'nin ilk ayaklarından birisinin Side Antik Kenti olduğunu söyledi.

        Antik kentte yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğine dikkati çeken Ersoy, ören yerinin 4 yılda kazılmamış birçok yerini kazdıklarını, restorasyon ve koruma alanlarıyla destekleyerek şehrin ziyaretçiyle birleşmesini sağladıklarını vurguladı.

        Side gibi şehir merkezine yakın antik kentlere ayrı bir önem verdiklerine işaret eden Ersoy, "Geleceğe Miras Projesi'nin ana kapsamlarından birisi de otellere hapsolmuş olan turistlerin otel dışına çıkması için vesile oluşturmak. Antalya gibi yaz sıcaklığının yoğun olduğu noktalarda gün batımından sonra da ziyaretçilerin ören yerlerini gezmesini, şehre, çarşıya inmesini sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda projeyi gece müzeciliği konseptiyle birleştirdik." diye konuştu.

        Batı Anadolu'dan başlayarak birçok noktada gece müzeciliğini hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

        "Side ve Efes'te gece müzeciliği büyük ilgi gördü. Side, bu anlamda başarılı örneklerimizden birisi. Bu sene Side'ye 650 milyon liradan fazla bütçe ayrıldı. Hem turistten hem de esnaftan olumlu dönüşler aldık. Hem gündüz hem de gece ziyaretçi sayısı arttı. O açıdan sevindirici. Projenin bir amacı da sezonu uzatarak 12 aya yaymaktı. Deniz, kum ve güneş dışında da turist gelmesini sağlamayı amaçladık. Hem deniz, kum ve güneş turistini destekleyecek bir ürün sağlamak hem de bunun dışında kültürel faaliyetler açısından da turistlerin gelmesini sağlamayı istedik. Asya ve Amerika gibi farklı destinasyonlardan da misafir almamızı sağlıyor bu çalışma. Bakanlık olarak tüm Anadolu'da ve kıyı kentlerin tamamında Geleceğe Miras Projesi sayısını artırma hem de gece müzeciliği konseptini destekleme programını artırarak devam ettirme kararı aldık."

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