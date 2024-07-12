Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu sergi açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Serik Kaymakamlığında düzenlenen sergiye, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Melahat Gez, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar 15 Temmuz'un konu alındığı resim ve fotoğraf sergisini gezdi.

İlçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki etkinlik, doğa yürüyüşü, satranç, akıl ve zeka oyunları turnuvası, resim yarışması, dronlu ışık gösterisi, belgesel, kısa film gösterimi ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirilecek.