Antalya'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Boğazkent Mahallesi Sahil Caddesi'nde A.S. idaresindeki 20 AND 740 plakalı otomobil ile Fatih Çelik idaresindeki 07 BLY 449 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Tolga Akbulut yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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