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        Antalya'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:58
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        Antalya'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Boğazkent Mahallesi Sahil Caddesi'nde A.S. idaresindeki 20 AND 740 plakalı otomobil ile Fatih Çelik idaresindeki 07 BLY 449 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Tolga Akbulut yaralandı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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