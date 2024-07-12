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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:29
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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk yaşandı.

        Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında yoğunluk gözlendi. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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