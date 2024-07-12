Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 15 Temmuz'da konser verecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ve Müzede Gün Batımı Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ve Müzede Gün Batımı Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun kök salmış melodilerinin Antalya Müzesi'nin tarih dolu bahçesinde hayat bulacağı konser, 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek.
Milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen konser, piyano eşliğinde, Antalya DOB sanatçıları tarafından icra edilecek.
Konserde, soprano Serap Demirhan, mezzosoprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Burak Pektaş ve bariton Serhat Konukman, piyanist Sait Karabulut'un eşliğinde, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvar beğeniye sunulacak.
Sınırlı sayıdaki konser biletleri "www.biletinial.com" internet adresi ve Antalya DOB ve Cumhuriyet Meydanı bilet gişelerinden temin edilebilir.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.