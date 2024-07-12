Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 15 Temmuz'da konser verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ve Müzede Gün Batımı Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun kök salmış melodilerinin Antalya Müzesi'nin tarih dolu bahçesinde hayat bulacağı konser, 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek.

Milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen konser, piyano eşliğinde, Antalya DOB sanatçıları tarafından icra edilecek.

Konserde, soprano Serap Demirhan, mezzosoprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Burak Pektaş ve bariton Serhat Konukman, piyanist Sait Karabulut'un eşliğinde, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvar beğeniye sunulacak.