Antalya'da beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Yalçın idaresindeki 09 AKG 459 plakalı beton mikseri, Beyobası Mahallesi D-400 kara yolunda Ercan Sönmez idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Beton mikseri sürücüsü Yalçın ise gözaltına alındı.
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