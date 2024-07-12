Akdeniz Üniversitesinde 15 Temmuz şehitleri adına 253 fidan dikildi

Güzel Sanatlar Fakültesi de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla "Bayrak Uğruna Türkiye Aşkına" temalı Ulusal Karma Sergi açacak.

Akdeniz Üniversitesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşenler için 253 fidan dikildi.

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