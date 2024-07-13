Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Öte yandan kaza anı karşı yönden gelen başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonun otomobile ve tıra çarptığı anlar görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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