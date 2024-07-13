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        Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:24
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        Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Antalya-Korkuteli yolu Tahtalıbeli mevkisinde İsa Çoban yönetimindeki 45 L 0433 plakalı kargo yüklü kamyon, aynı yönde giden Mehmet G'nin kullandığı 07 MBL 32 plakalı otomobil ve Erkan K. idaresindeki 34 BJ 578 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kamyon sürücüsü İsa Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çoban'ın cenazesi morga kaldırıldı.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet G. (61) ise Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Öte yandan kaza anı karşı yönden gelen başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonun otomobile ve tıra çarptığı anlar görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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