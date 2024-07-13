Antalya'da seyir halindeki minibüs yandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkisi D-400 kara yolunda seyreden minibüsün motor kısmında başlayan alev kısa sürede aracı sardı.
Sürücünün minibüsü kenara çekerek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otluk alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
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