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        Antalya'da firari hükümlü dolandırıcılık operasyonunda yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 66 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü dolandırıcılık operasyonunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:51
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        Antalya'da firari hükümlü dolandırıcılık operasyonunda yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 66 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü dolandırıcılık operasyonunda yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı ve 12 ev, iş yeri ile otomobil hırsızlığına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, M.E.B. ile C.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden M.E.B'nin hakkında 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar para ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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