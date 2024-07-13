Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı, Antalya'da yapıldı

Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'nda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü seçildi.

Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, büyükşehirlerin, küreselleşmede kilit oyuncular olduğunu belirtti.

İşbirliği ve ağ oluşturma girişimlerinin belediyelerin kalkınması için önemli olduğuna dikkati çeken Böcek, "Dünya kenti Antalya'mıza katkı sağlayan tüm fırsatlardan yararlanmak için uluslararası ilişkiler politikasını en iyi şekilde sürdürüyoruz. O nedenle dünyanın en güçlü belediye ağlarından biri olan, kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına katkı sağlayan Cittaslow hareketine de büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Böcek, sakin şehir felsefesini kentin diğer ilçe ve bölgelerine yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Cittaslow hareketinin, şehirlerin daha sürdürülebilir, yaşanabilir ve insan odaklı olması için önemli bir adım olduğunu belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Bu hareketin bir parçası olarak, yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'den Cittaslow'a üye ilçelerimizin katılımıyla bu hedeflere daha güçlü bir şekilde ilerlediğimize inanıyorum. Antalya'mız ve ülkemiz için üzerimize düşen sorumluluklardan kaçınmayacağız. Bundan sonrası için de menfaatimize olacak her girişimi üstlenmeye hazırız. Bu süreçte, hepimizin ortak stratejiler geliştirerek hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."