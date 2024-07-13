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        Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı, Antalya'da yapıldı

        Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'nda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:21
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        Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı, Antalya'da yapıldı
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        Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'nda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü seçildi.

        Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, büyükşehirlerin, küreselleşmede kilit oyuncular olduğunu belirtti.

        İşbirliği ve ağ oluşturma girişimlerinin belediyelerin kalkınması için önemli olduğuna dikkati çeken Böcek, "Dünya kenti Antalya'mıza katkı sağlayan tüm fırsatlardan yararlanmak için uluslararası ilişkiler politikasını en iyi şekilde sürdürüyoruz. O nedenle dünyanın en güçlü belediye ağlarından biri olan, kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına katkı sağlayan Cittaslow hareketine de büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

        Böcek, sakin şehir felsefesini kentin diğer ilçe ve bölgelerine yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Cittaslow hareketinin, şehirlerin daha sürdürülebilir, yaşanabilir ve insan odaklı olması için önemli bir adım olduğunu belirten Böcek, şunları kaydetti:

        "Bu hareketin bir parçası olarak, yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'den Cittaslow'a üye ilçelerimizin katılımıyla bu hedeflere daha güçlü bir şekilde ilerlediğimize inanıyorum. Antalya'mız ve ülkemiz için üzerimize düşen sorumluluklardan kaçınmayacağız. Bundan sonrası için de menfaatimize olacak her girişimi üstlenmeye hazırız. Bu süreçte, hepimizin ortak stratejiler geliştirerek hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."

        Konuşmaların ardından toplantıda, Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Türkiye Komite Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da Teknik Koordinatör seçildi.

        Bu kapsamda, Antalya'da Cittaslow'un Türkiye Koordinatörlüğü ofisi açılacağı ve tüm çalışmaların bu ofis tarafından yürütüleceği belirtildi.

        Toplantıda, Cittaslow Uluslararası Ağı Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, ağ içindeki güncel gelişmeler ve üyelik süreçlerine ilişkin sunum yaptı.

        Genel kurula ayrıca, Uluslararası Cittaslow Başkan Yardımcısı Jacek Kostka, Cittaslow Avrupa Birliği Ofisi Koordinatörü Joanna Wrzosek-Dziemidowicz, Türkiye'deki sakin şehirlerin belediye başkanları, aday ilçelerin belediye başkanları ve akademisyenler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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