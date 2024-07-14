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        Antalya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:40
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        Antalya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Metin İşgören (73) yönetimindeki 33 RZ 429 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Aşağı Işıklar Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile eşi M.İ, kızı A.Y.D, torunları İ.D. ve A.Z.D. yaralandı.

        Yaralılardan sürücü İşgören, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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