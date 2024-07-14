Antalya'da düzenlenen IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası tamamlandı

Şampiyonada Hollanda birinciliği, Belçika ikinciliği, Tayvan üçüncülüğü elde etti, Türkiye ise 9. oldu.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya, Çin, Hong Kong, Katalonya, Tayvan, Yeni Zelanda, Malezya, Avustralya ve Hindistan mücadele etti.

Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından Antalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası sona erdi.

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