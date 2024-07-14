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        Antalya'da düzenlenen IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası tamamlandı

        Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından Antalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:21
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        Antalya'da düzenlenen IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası tamamlandı
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        Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından Antalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası sona erdi.

        Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya, Çin, Hong Kong, Katalonya, Tayvan, Yeni Zelanda, Malezya, Avustralya ve Hindistan mücadele etti.

        Şampiyonada Hollanda birinciliği, Belçika ikinciliği, Tayvan üçüncülüğü elde etti, Türkiye ise 9. oldu.

        Düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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