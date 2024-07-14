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        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:30 Güncelleme: 14.07.2024 - 20:30
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        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

        Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde arkadaşlarıyla yüzmek için Manavgat Irmağı'na giren Hüseyin Yağız (23), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Su altı çalışması için de Antalya'dan deniz polisi ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneğine ait dalgıçlar yönlendirildi.

        Irmakta yapılan çalışmada dalgıçlar, Yağız'ın cansız bedenine ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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