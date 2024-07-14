Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

Su altı çalışması için de Antalya'dan deniz polisi ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneğine ait dalgıçlar yönlendirildi.

Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde arkadaşlarıyla yüzmek için Manavgat Irmağı'na giren Hüseyin Yağız (23), bir süre sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.