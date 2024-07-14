Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta caretta carettalar mavi sularla buluşmaya başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:35 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta caretta carettalar mavi sularla buluşmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı.

        Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları (DEKAFOK) Kıyı Koruma Derneği ekiplerince, Manavgat Belediyesinin de desteğiyle deniz kaplumbağalarına yönelik koruma çalışmaları sürdürülüyor.

        Ekipler, bilim insanları ve çevre gönüllüleriyle sahil şeridindeki caretta caretta yuvalarını tespit edip, bu alanların etrafına işaretler yerleştirerek koruma altına alıyor.

        İlçe Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da katılımıyla DEKAFOK'un Bilgi Gözlem Merkezinde düzenlenen etkinlikle yuvadan çıkan caretta carettalar mavi sularla buluştu.

        Kara, yaptığı açıklamada, koruma çalışmaları ve doğa bilinci oluşturma projelerinin devam ettiğini, çevreyle ilgili duyarlı gençleri eğittiklerini belirtti.

        Yumurta alanlarının artması için uğraştıklarını vurgulayan Kara, "Deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde üreyebilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu
        Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu
        Antalya'da düzenlenen IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası tamamlandı
        Antalya'da düzenlenen IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası tamamlandı
        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
        Antalya'da 17 plajda mavi bayrak dalgalanmaya başladı
        Antalya'da 17 plajda mavi bayrak dalgalanmaya başladı
        Antalya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yarala...
        Antalya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yarala...
        Sıcak havada sahilde sabahlayıp, gün doğumunda denize girdiler
        Sıcak havada sahilde sabahlayıp, gün doğumunda denize girdiler