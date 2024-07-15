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        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu zanlı, Antalya'da tekneye düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:39
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        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu zanlı, Antalya'da tekneye düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Rusya'da rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan ayrıca hakkında acil yakalama kararı bulunan A.P'nin (58) deniz yoluyla Türkiye'den yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Komutanlığın İstihbarat Şube Müdürlüğü ve yüzer unsurlarıyla birlikte, Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığının da desteğiyle Antalya açıklarında bulunan Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu A.P, oğlu E.P, Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C. yakalandı.

        Teknede yapılan aramada, 7 bin avro, 5 bin dolar, 200 Tayland bahtı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Rusya kimliği, pasaport, 4 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

        Operasyonda A.P. gözaltına alındı, oğlu E.P. Türkiye'deki ikamet izin süresi dolduğu için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, diğer 2 kişi ise salıverildi.

        Öte yandan, A.P'nin 2021'de Türk vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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