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        Antalya'da 15 Temmuz şehidinin kabri ziyaret edildi

        Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:35
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        Antalya'da 15 Temmuz şehidinin kabri ziyaret edildi
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        Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç mezarı başında anıldı.

        Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, polis ve askeri erkan ile şehit yakınları katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Kılınç'ın kabrine protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı. Protokoldekiler, diğer şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek dua okudu.

        Vali Yazıcı ve protokol üyeleri daha sonra şehit Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki ve annesi Meliha Meltem Kılınç'ı evinde ziyaret etti.

        Baba Kılınç, AA muhabirine, 15 Temmuz'un Türk milleti için ikinci Çanakkale destanı olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işgalcilere ve düşmanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

        Kıyamete kadar Anadolu topraklarını koruyabilmek için her daim hazır olunması gerektiğini vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:

        "Şehit aileleri olarak evlatlarımızın bize vatan olarak bıraktığı bu memleketi inşallah kıyamete kadar, son nefesimize kadar koruyacağız. Memleketimizde gençlerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Unutmamalarını istiyoruz. Bizler onu zaten unutmuyoruz. Bugün Ömer Halisdemir'leri, Fethi Sekin'leri kimse unutmasın. Muhammed Oğuz Kılınç'ları kimse unutmasın. 40 yıllık planlar yapanlar bir 40 yıl daha planlar yaparak bu memleketi parçalamak, bölmek isteyeceklerdir. Çünkü Anadolu toprakları çok kıymetli topraklar. Bu zamana kadar gençlerimiz, bu milletin evlatları vatanına sahip çıktılar. Bundan sonra da çıkacaklarına inanıyorum."

        Şehidin annesi Meliha Meltem Kılınç ise 15 Temmuz'un hayatının en acı günü olduğunu dile getirerek, "O kadar üzgünüm ki. Evlat acısı çok zor. Ama bu evlat acısını sadece ben yaşamıyorum. Türk milleti de 15 Temmuz gibi bir acı günü yaşadığı için onlar da bu acıyı hissediyorlar. Her zaman için devletimiz, milletimiz zaten yanımızda oldu. Onların varlığı bize her zaman güç verdi. Bu acıyı, 15 Temmuz gibi bir günü yaşattıkları için o FETÖ'cü hainleri hiçbir zaman affetmiyorum. Affetmeyeceğim. Rabbim de affetmesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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