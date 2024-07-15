Antalya'da günübirlik kiralanan dairede yangın çıktı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kayıt dışı kiralanan günübirlik dairede çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kayıt dışı kiralanan günübirlik dairede çıkan yangın söndürüldü.
Altınkum Mahallesi 407 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, daireyi günübirlik kiralayan turistler dumandan etkilendi.
Polis, dairenin kayıt dışı günübirlik kiralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
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