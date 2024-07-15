Alanya'da freni boşalan demir yüklü kamyon devrildi

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 APR 810 plakalı demir ve kalas yüklü kamyon, Sugözü Mahallesi Kocahasanlı mevkisinde rampa inerken freninin boşalması sonucu giysi kumbarasına çarparak devrildi.

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