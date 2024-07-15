Alanya'da freni boşalan demir yüklü kamyon devrildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde rampa inerken freni boşalan demir yüklü kamyon devrildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde rampa inerken freni boşalan demir yüklü kamyon devrildi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 APR 810 plakalı demir ve kalas yüklü kamyon, Sugözü Mahallesi Kocahasanlı mevkisinde rampa inerken freninin boşalması sonucu giysi kumbarasına çarparak devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kamyonda hasar oluşurken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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