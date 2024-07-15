Antalya'da çıkan yangında seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü

Söndürme çalışmalarına destek veren çiftçilerden Süleyman Aksu, gazetecilere, aynı bölgede üç gün önce de yangın çıktığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında zeytin ağaçları ve bazı seralar zarar gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara, vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak destek verdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında bazı seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü.

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