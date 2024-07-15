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        Antalya'da otluk alanda başlayıp ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan, ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:08
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        Antalya'da otluk alanda başlayıp ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan, ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kozağacı Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 5 itfaiye aracı ve 4 arazözle müdahale ederek 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarının yanı sıra kovalarla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

        TRT Antalya Radyosunun verici antenlerine sıçramadan söndürülen yangında, 6 sera, 21 dönüm ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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