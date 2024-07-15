Antalya'da otluk alanda başlayıp ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü

Ekipler, 5 itfaiye aracı ve 4 arazözle müdahale ederek 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarının yanı sıra kovalarla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kozağacı Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

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