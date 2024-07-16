Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:49 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri yapıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, gösteriler ve dinletilerle sürdü.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda, Türk milletinin büyüklüğünü 15 Temmuz gecesi bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Biz 15 Temmuz’da büyük bir badire atlattık. Felaketten döndük ama 16 Temmuz sabahı çok daha güçlüydük." dedi.

        Konuşmaların yapıldığı programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        - Muğla

        Muğla ve ilçelerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

        Fethiye ilçesindeki sahil bandında toplanan grup, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü.

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile protokol üyelerinin katıldığı yürüyüşe, sahilde yürüyenler ve işletmelerde oturanlar da alkışlarla eşlik etti. Meydanda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda konuşmalar yapıldı, Fethiye Belediyesi sanatçılarınca belediye kent orkestrası eşliğinde, kahramanlık türküleri seslendirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında konuşması burada kurulan ekrandan izlendi.

        Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in konuşma yaptığı program, şiir okunması, slayt gösterimi, gazel ve kaside okunmasıyla devam etti.

        - Burdur

        Burdur Valiliğince Köprübaşı mevkisinden başlatılan kortej yürüyüşüne vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

        Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına katılanlar, marşlar ve şarkılar seslendirdi.

        Vali Türker Öksüz, programda, Türk milleti için 15 Temmuz 2016'ın bir milat olduğunu söyledi.

        Programda Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay da babasının kendilerine öğrettiği en büyük şeyin vatan uğruna gözlerini kırpmadan öne atılmak olduğunu aktardı.

        Anma programı sancak yürüyüşü yapan gençlerin Vali Öksüz'ü sancağı teslim etmesi ve İl Müftülüğü ilahi korusunun ilahiler söylemesiyle devam etti.

        Burdur'un Karamanlı ve Kemer ilçesinde de meydanları dolduran vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.

        - Isparta

        Isparta'daki anma programı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi.

        Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 8'inci yıl dönümünde canlarını vatanın ve milletin bakası için seve seve veren aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yad ettiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının dinlendiği program, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin görüntülerin izlenmesiyle devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Alanya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öld...
        GÜNCELLEME - Alanya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öld...
        Alanya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Alanya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Antalya'da otluk alanda başlayıp ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürü...
        Antalya'da otluk alanda başlayıp ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürü...
        Antalya'da çıkan yangında seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü
        Antalya'da çıkan yangında seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü
        Alanya'da freni boşalan demir yüklü kamyon devrildi
        Alanya'da freni boşalan demir yüklü kamyon devrildi
        Antalya'da günübirlik kiralanan dairede yangın çıktı
        Antalya'da günübirlik kiralanan dairede yangın çıktı