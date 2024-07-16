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        Antalya'da kamyondan düşen tomruktan sürücüler son anda kurtuldu

        Antalya'da kara yolunda seyir halindeki kamyondan düşen tomruktan, sürücüler hızlı refleks göstererek yaralanmadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:20
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        Antalya'da kamyondan düşen tomruktan sürücüler son anda kurtuldu
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        Antalya'da kara yolunda seyir halindeki kamyondan düşen tomruktan, sürücüler hızlı refleks göstererek yaralanmadan kurtuldu.

        Antalya-Korkuteli kara yolu Termessos mevkisinde hareket halindeki kamyondan, sürücülerin önüne tomruk düştü. Tomruğun üzerlerine geldiğini gören sürücüler, hızlı refleks göstererek araçlarıyla sağa ve sola kaçışarak yara almadan kurtuldu.

        Kara yolunda bir süre yuvarlanan tomruk şarampole düştü.

        Bölgeden aracıyla geçen sürücülerden Durmuş Kocaman, bu anları aracının kamerasıyla kaydetti. Kendisi de son anda kurtulan Kocaman, sürücülerin refleksiyle kazada can ya da mal kaybının yaşanmadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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