Antalya'da kamyondan düşen tomruktan sürücüler son anda kurtuldu
Antalya'da kara yolunda seyir halindeki kamyondan düşen tomruktan, sürücüler hızlı refleks göstererek yaralanmadan kurtuldu.
Antalya'da kara yolunda seyir halindeki kamyondan düşen tomruktan, sürücüler hızlı refleks göstererek yaralanmadan kurtuldu.
Antalya-Korkuteli kara yolu Termessos mevkisinde hareket halindeki kamyondan, sürücülerin önüne tomruk düştü. Tomruğun üzerlerine geldiğini gören sürücüler, hızlı refleks göstererek araçlarıyla sağa ve sola kaçışarak yara almadan kurtuldu.
Kara yolunda bir süre yuvarlanan tomruk şarampole düştü.
Bölgeden aracıyla geçen sürücülerden Durmuş Kocaman, bu anları aracının kamerasıyla kaydetti. Kendisi de son anda kurtulan Kocaman, sürücülerin refleksiyle kazada can ya da mal kaybının yaşanmadığını ifade etti.
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