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        Antalya'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Antalya'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:06
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        Antalya'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Antalya'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Polis ekipleri, 5 ayrı suçtan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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