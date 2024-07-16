Antalya'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Polis ekipleri, 5 ayrı suçtan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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