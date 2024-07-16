Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı, görevinden ve partisinden istifa etti

Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen, görevinden ve partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Türkmen, yaptığı açıklamada, Elmalı'ya ve partilerine en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi'ne milli görüş davasının ideallerine inandığı için katıldığını aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar şerefle taşıdığım Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanlığı görevimden ve üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Partimizin kazanması için mücadele etmek varken, bazı kredisi bitmiş kişiler kendi çıkarları için uğraş vermemelidir."