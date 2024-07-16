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        Antalya'da yüksek nem bunalttı

        Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:19
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        Antalya'da yüksek nem bunalttı
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        Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

        Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girdi, bazıları da park ve bahçelerde gölgelerde oturmayı tercih etti.

        Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

        Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının 2-4 derece artmasının beklendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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