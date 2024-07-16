Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yaz dönemi gençlik kampları başladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi "Gençlik yaz kampı" ilçelerden gelen öğrencileri ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yaz dönemi gençlik kampları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi "Gençlik yaz kampı" ilçelerden gelen öğrencileri ağırlamaya başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Ekran Işığından Ağaç Gölgesine" sloganıyla başlayan yaz kampları gençleri telefon ve bilgisayardan uzaklaştırıp doğayla buluşturuyor. Kamp, çeşitli etkinlik ve atölyelerle eğlenceli bir ortam sunuyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezinde düzenlenen ve 11-15 yaş yaz kampının bu yılki ilk misafirleri çoğunluğu Alanya'dan 32 kişilik öğrenci grubu oldu.

        Kampta yeni arkadaşlarla tanışma, kaynaşma ve sosyalleşme fırsatı bulan öğrencilere, telefon kullanım izni belirli saatlerde veriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim Merkezi Gençlik Lideri Atanur Çelik, yaz boyunca sürecek kampa Antalya'nın tüm ilçelerinden katılım olacağını ifade etti.

        Çelik, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından ve web sitemizin üzerinden başvurular alınacaktır. Tüm çocuk ve gençlerimizi doğa ile iç içe keyifli vakit geçirebileceği yaz kamplarımıza bekliyoruz." dedi.

        Kampa katılan 13 yaşındaki Melisa Er de, kampı çok sevdiğini ve eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

        Yaz kampının çok eğlenceli geçtiğini söyleyen Berat Tuan ise "Her gün havuza giriyoruz, futbol oynuyoruz, geceleri film izliyoruz, yeni arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Kütüphanede kitap okuyor akıl ve zeka oyunları oynuyoruz. Burada olmaktan çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da yüksek nem bunalttı
        Antalya'da yüksek nem bunalttı
        Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı, görevinden ve partisinden istifa...
        Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı, görevinden ve partisinden istifa...
        Antalya'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı dilencilik yaparken yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı dilencilik yaparken yakalandı
        Yıkım kararını kaldırmak için cinsel ilişki isteyen müdür: Konuşmalar boşbo...
        Yıkım kararını kaldırmak için cinsel ilişki isteyen müdür: Konuşmalar boşbo...
        Antalya'da kamyondan düşen tomruktan sürücüler son anda kurtuldu
        Antalya'da kamyondan düşen tomruktan sürücüler son anda kurtuldu