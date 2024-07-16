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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:48
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kemer Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortaklaşa çalışma yapıldı.

        A.Ö, Z.Ç. ve E.Y.Ş'nin otomobille turizm bölgelerinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit eden ekipler, Göynük Mahallesi'nde aracı durdurdu.

        Araçta ve şüphelilerin üst aramasında 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. ve Z.Ç. tutuklandı, E.Y.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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