Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

A.Ö, Z.Ç. ve E.Y.Ş'nin otomobille turizm bölgelerinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit eden ekipler, Göynük Mahallesi'nde aracı durdurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kemer Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortaklaşa çalışma yapıldı.

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