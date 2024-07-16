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        Antalya'da yüzmek için Manavgat Irmağı'na giren kişi boğuldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:58 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:58
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        Antalya'da yüzmek için Manavgat Irmağı'na giren kişi boğuldu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

        Arkadaşlarıyla yüzmek için Ulukapı Sülek Mahallesi Piriz mevkisindeki Manavgat Irmağı'na giren Sakıp Kaya (16), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin aramasından sonuç çıkmayınca bölgeye Side Sualtı Arama Kurtarma Derneğine bağlı dalgıçlar yönlendirildi.

        Yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından Kaya'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Irmağa girdiği noktadan yaklaşık 100 metre ileride bulunarak kıyıya çıkartılan Kaya'nın cenazesi, morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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