Alanya'da 40 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 40 ayrı suçtan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 40 ayrı suçtan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, hakkında 40 ayrı suçtan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K.D'yi ilçede yakaladı.
Hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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