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        Alanya'da 40 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 40 ayrı suçtan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:24
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        Alanya'da 40 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 40 ayrı suçtan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, hakkında 40 ayrı suçtan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K.D'yi ilçede yakaladı.

        Hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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