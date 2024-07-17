Serik İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Duman görevine başladı

Bundan önce Tunceli Özel Harekat Tabur Komutanlığında Özel Harekat Bölük Komutanı olarak görev yapan Duman, İlçe Jandarma Komutanlığı görevini devraldığında, "İlçenin Huzur ve güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde çalışacağız." dedi.

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