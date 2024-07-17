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        Serik İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Duman görevine başladı

        Antalya'nın Serik İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Üsteğmen Ali Duman görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:12
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        Serik İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Duman görevine başladı
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        Antalya'nın Serik İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Üsteğmen Ali Duman görevine başladı.

        Serik'te 5 yıllık görev süresini tamamlayan Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Aksu İlçe Jandarma Komutanı olarak atandı.

        Aktürk'ten boşalan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ise Jandarma Üsteğmen Ali Duman getirildi.

        Bundan önce Tunceli Özel Harekat Tabur Komutanlığında Özel Harekat Bölük Komutanı olarak görev yapan Duman, İlçe Jandarma Komutanlığı görevini devraldığında, "İlçenin Huzur ve güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde çalışacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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